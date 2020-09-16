Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Предполагается, что он должен оставаться под стражей до 9-ого декабря.

Сегодняшнее заседание, как и все остальные, связанные с этим делом, проходило в закрытом режиме. Прессу пустили только на пару минут — сфотографировать зал и экран, на котором видно Сергея Фургала. Его этим утром оставили в СИЗО Лефортово. Экс-губернатор участвовал в судебном процессе по видеосвязи.

Длилось заседание примерно 15 минут. Когда адвокаты вышли, они сказали, что суд рассмотрит жалобу на продление ареста в десять утра а пятницу, в связи с тем, что сторонам нужно ознакомиться с материалами дела. Каких-либо подробностей о происходящем они не сообщили , объясняя это тем, что ранее дали подписку о неразглашении данных следствия.

В Следственных органах считают, что Сергей Фургал причастен к организации нескольких убийств пятнадцать лет назад. Сам он вины не признаёт. Он утверждает. Что арест связан с его отказом добровольно оставить должность губернатора Хабаровского края.