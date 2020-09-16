Z Архив новостей новости
5 0 6 0
12:05, 16 сентября 2020

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Предполагается, что он должен оставаться под стражей до 9-ого декабря.

Сегодняшнее заседание, как и все остальные, связанные с этим делом, проходило в закрытом режиме. Прессу пустили только на пару минут — сфотографировать зал и экран, на котором видно Сергея Фургала. Его этим утром оставили в СИЗО Лефортово. Экс-губернатор участвовал в судебном процессе по видеосвязи.

Длилось заседание примерно 15 минут. Когда адвокаты вышли, они сказали, что суд рассмотрит жалобу на продление ареста в десять утра а пятницу, в связи с тем, что сторонам нужно ознакомиться с материалами дела. Каких-либо подробностей о происходящем они не сообщили , объясняя это тем, что ранее дали подписку о неразглашении данных следствия.

В Следственных органах считают, что Сергей Фургал причастен к организации нескольких убийств пятнадцать лет назад. Сам он вины не признаёт. Он утверждает. Что арест связан с его отказом добровольно оставить должность губернатора Хабаровского края.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 108 6 31215 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 94 6 24552 09.09
Блоги

Светлана Алексиевич: Почему вы молчите? Мы все еще ваши братья Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ…

5 215 6 74195 09.09
Блоги

Борис Акунин писатель

Женский пол становится главным Раньше сказали бы: истеричная баба с усами объявила войну мужественным женщинам. Теперь придется переосмысливать устаревшие клише…

5 146 6 66655 09.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 319 6 45719 10.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 166 6 25262 07:08
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 131 6 20340 13.09
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская Я думаю, что сейчас господин Путин принял выжидающую позицию – как у нас будет дальше складываться ситуация в стране. Он же понимает, что мы содружественные страны, и никто не желает разрывать эти связи…

5 30 6 5389 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 7997 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12212 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68580 11.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Никакие фальсификации не сработали: у «Яблока» 47 депутатов Наши депутаты избирались для того, чтобы защищать жителей российских городов и поселков от произвола местных властей, от арестов, от завышенной квартплаты, от зарвавшихся чиновников…

5 40 6 8412 15.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Дорогая Европа, все просто Европа введёт санкции и не поморщится, потому что, во-первых, Путин достал, во-вторых, никто не хочет сам однажды выпить ядовитого чайку…

5 29 6 5997 10:24
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8631 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 26 6 5532 15.09
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Люди голосуют против интересов своей страны. Почему? Они не идиоты, просто они не считают «Северный поток-2», во-первых, интересом своей страны. А во-вторых для них то, что происходит с Навальным, важнее…

5 49 6 12566 13.09
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Участники белорусского протестного движения выяснили имя силовика, который в ходе воскресного шествия избил девушку Как сообщил в своем твиттер-аккаунте бизнесмен и основатель белорусского «Фонда солидарности» Дмитрий Навоша, информацию личности милиционера предоставили его же коллеги…

5 19 6 10106
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 146369 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 131 6 20359 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 94 6 186145 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 301 6 131149 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8747066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4634818

Сегодня в эфире