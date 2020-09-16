Президиум Верховного суда России отказался направлять на пересмотр дело Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева о попытке организации массовых беспорядков в 2012 году. Суд пришел к выводу, что оснований для нового рассмотрения дела нет.
2020-09-16T12:04:49+03:00
2020-09-16T12:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 16 сентября 2020
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