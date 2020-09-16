Суточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь усилился

Теперь, по данным оперативного штаба, он составил 5 670 новых случаев.

Сразу несколько показателей обновили максимумы многомесячной давности. Так, общее число заболевших COVID-19 за сутки таким высоким не было с 26 июля. В Москве же и вовсе наивысший показатель с конца июня – если на протяжении последних недель он не превышал 700 человек, то на сегодня суточный прирост составил 750 заразившихся. К этой отметке он подбирается второй день подряд. Еще немногим более 200 новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге, среди лидеров по суточному приросту также Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области. В Чукотском автономном округе, напротив, заболевших, по данным оперативного штаба, нет.

Умерли за сутки от COVID-19, согласно официальной статистике, 132 человека – лишь немногим меньше, чем днем ранее. Из них 25 – в Санкт-Петербурге, а 10 – в Москве. Выздоровели же почти 6 тысяч человек.

Россия остается в десятке стран по наивысшему суточному приросту заболевших коронавирусом.