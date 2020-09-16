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12:02, 16 сентября 2020

Минфин предложил компенсировать потери российского бюджета из-за пандемии рядом непопулярных налоговых мер

Министерство финансов предложило компенсировать потери российского бюджета из-за пандемии коронавируса рядом непопулярных налоговых мер. Предложения возможно уже сегодня обсудят в правительстве, там рассмотрят проект бюджета на три года.

Нефтяники и металлурги могут стать первыми, за счёт кого правительство рассчитывает сократить дефицит бюджета. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов Минфин предлагает изменить, пересмотреть некоторые льготы нефтегазового сектора. Кроме того ведомство планирует в 3,5 раза поднять налог на добычу руд и удобрений. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что минфин готовил поправки без обсуждения с участниками рынка, правительство собиралось сегодня их рассмотреть и сразу направить в Госдуму, но возможно сроки сдвинут. В промышленных компаниях опасаются снижения инвестиций после того как поправки вступят в силу. Ещё один удар власти готовятся нанести по российским курильщикам. Минфин предложил резко — сразу на 20 процентов — поднять акциз на сигареты, табак, а также электронные устройства для курения. Это в 5 раз больше чем планировалось ранее, пишет интернет-издание РБК. Если правительство одобрит инициативу Минфина, цены на сигареты резко вырастут, а треть рынка займет контрафакт, пугают табачники. В минфине надеются что все эти меры позволят за три года привлечь в бюджет почти 2 триллиона рублей..

Российский госдолг через три года по оценке властей может превысить 21 процент ВВП. В абсолютном выражении он вырастет вдвое с прошлого года, следует из проекта федерального бюджета. России придется пойти на резкое увеличение государственных заимствований, пишет РБК.



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