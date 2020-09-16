В Кремле понимают, что большинство белорусов больше не приемлет Лукашенко на посту президента – Цепкало

В Кремле понимают, что большинство белорусов больше не приемлет Александр Лукашенко на посту президента. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

«Я абсолютно убежден, что это понимают и в Кремле, что абсолютное большинство белорусов больше не приемлет Лукашенко на этом посту. Более того здесь даже нет безразличного отношения к нему, а градус неприятия, а во многих случаях и ненависти, в белорусском обществе продолжает нарастать. Если со стороны официального Кремля будет продолжительный период времени идти поддержка Лукашенко, это естественно будет ухудшать восприятие российского народа со стороны белорусов. Ни мы этого не должны допустить, ни Россия. Для нас отношения с Россией являются огромной ценностью, и мы должны наши отношения поддерживать и развивать», — сказал он.

Ранее, комментируя переговоры лидеров России и Белоруссии, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все граждане Белоруссии независимо от того, согласны или не согласны они с результатами выборов, являются для России гражданами «братской страны».