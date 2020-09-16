Цепкало: Белорусский народ самостоятельно будет решать, какой будет Белоруссия без Лукашенко

Белорусский народ самостоятельно будет решать, какой будет Белоруссия без Александра Лукашенко. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

«Я не знаю, на кого и как будет делать ставку Кремль. В данном случае для нас гораздо важнее то, какую ставку будет делать белорусский народ, безусловно, он будет решать, какая будет Беларусь без Лукашенко. У нас официально запрещены опросы общественного мнения – за это тюрьма, у нас официально запрещены экзитполы, за это тюрьма. Многие вещи, которые кажутся вполне естественными на Западе и в России – у нас за это тюремное заключение. Поэтому должны быть проведены свободные демократические выборы, где мы поймем интересы и ожидания белорусов. И, в конце концов, мы сможем понять, как Беларусь хочет строить свою внутреннюю политику и внешнюю. Совершенно очевидно, что с Лукашенко это сделать невозможно», — сказал он.