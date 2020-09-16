Выделенный Россией кредит в 1,5 миллиарда долларов пойдет на погашение внешних задолженностей Белоруссии – Цепкало

Выделенный Россией кредит в 1,5 миллиарда долларов пойдет на погашение внешних задолженностей Белоруссии. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

«Мы понимаем, какой сегодня долг Белоруссии – и России, и ЕврАзЭС. Огромные кредиты были взяты ранее, сегодня внешний долг республики составляет около 20 миллиардов долларов. И сейчас наша страна должна не только выплачивать проценты по ранее взятым кредиты, но и гасить основную стоимость кредитов. По-моему, в этом году обязательная выплата кредитов составляет около миллиарда долларов. Поэтому, мне кажется, речь будет идти о реструктуризации выплаты нашего внешнего долга и часть будет направлена на погашение задолженности по энергоносителям, которые возникли у Белоруссии. Я не думаю, что бюджет Белоруссии что-то увидит из выделенных средств», — сказал он.

По итогам переговоров в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко в понедельник российский президент заявил о предоставлении Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов.