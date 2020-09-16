Министр обороны Сергей Шойгу приехал в Минск обсуждать российско-белорусское военное сотрудничество. В эти дни в Белоруссии проходят совместные с Россией учения «Славянское братство».
Накануне для участия в маневрах прибыли псковские десантники.
Министр обороны Сергей Шойгу приехал в Минск обсуждать российско-белорусское военное сотрудничество
Министр обороны Сергей Шойгу приехал в Минск обсуждать российско-белорусское военное сотрудничество. В эти дни в Белоруссии проходят совместные с Россией учения «Славянское братство».