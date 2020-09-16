Владимир Путин поздравил Йосихидо Сугу с избранием премьер-министром Японии. В поздравительной телеграмме говорится, что взаимодействие Москвы и Токио будет способствовать усилению стабильности в регионе и в мире.

Йосихидо Суга сменил на посту главы правительства и лидера правящей партии Синдзо Абэ, он ушел в отставку по состоянию здоровья.