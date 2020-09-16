Российский и грузинский футбольные клубы впервые за долгие годы встретятся в матче Еврокубка. Сегодня в Тбилиси прилетает команда московского «Динамо». Матч Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» состоится завтра.

Как рассказал «Эху» местный журналист Тенгиз Пачкория, во время спортивного мероприятия будут соблюдаться необходимые санитарные требования.

Российская и грузинская команды пересекались в еврокубковых матчах плей-офф лишь в конце 90-х годов. С 2008 года в УЕФА решили разводить при жеребьевках команды двух стран. Формально это ограничение было снято еще в 2014 году.