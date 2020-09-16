Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обещает в случае прихода к власти оппозиции предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности. В интервью украинскому изданию «Левый берег» она сказала, что это произойдет, если президент откажется от власти мирно.

Тихановская считает, что рано или поздно Лукашенко уйдет, поскольку у него нет будущего в качестве лидера Белоруссии.