Глава Следственного комитета сообщил, что в его ведомстве создан специальный штаб для борьбы с оправданием нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в его ведомстве создан специальный штаб для борьбы с оправданием нацизма. В интервью агентству РИА Новости он отметил, что он будет заниматься координацией архивных, историко-разведывательных и поисковых работ.

Следственный комитет, — обещает Бастрыкин, — будет помогать регионам в расследовании дел о фальсификации истории.