В России, согласно официальным данным, вновь выявлено более 5 с половиной тысяч случаев заражения за сутки

В России, согласно официальным данным, вновь выявлено более 5 с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Это больше чем накануне.

Лидером остается Москва — COVID-19 подтвердился у 750 человек. Столица возвращается к показателям конца июня.