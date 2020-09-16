Цены на сигареты в России могут вырасти на 20%. Как пишет газета РБК это связано с предложением Минфина.

Правительство продолжает искать пути закрыть прореху в бюджете, появившуюся из-за пандемии КОВИДА. РБК цитирует неназванного представителя Мифнина. Повышение сборов на табачную продукцию, обычные и электронные сигареты и вэйпы – один из таких путей. Рост акцизов в 2021 году планировался, но всего лишь на 4 процента, но сейчас предлагается увеличить эту цифру в пять раз. Поскольку акциз основная составляющая цены, она может вырасти в среднем до 140 рублей за пачку. Предполагается, что это принесет бюджету до 120 миллиардов рублей, однако существует и фактор серого рынка. Многие потребители перейдут на контрафакт и вместо дополнительных доходов казна недосчитается средств. Это может предотвратить государственная система маркировки, которая вводится в стране, начиная с 2019 года.

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что дополнительными налогами могут обложить химические и металлургические компании. Благодаря этому бюджет сможет получить еще 90 миллиардов рублей.

Сегодня на бирже в Москве акции этих компаний потеряли в цене до двух с половиной процентов.