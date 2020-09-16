Европейское космическое агентство вложит в проект по защите Земли от астероидов почти 130 миллионов долларов.

Целью совместного проекта ЕКА и американского НАСА будет изучение технологии смещения небесных тел с опасной траектории. Научной мишенью станет двойной астероид. Основнй, который называется Дидимос диаметром почти 800 метров имеет спутник Диморфос, вращающийся вокруг него. Его размеры в пять раз меньше, но тем не менее в случае попадания на Землю он способен разрушить целый город. Идея ученых заключается в том, чтобы направить в Диморфос космический зонд, с тем, чтобы попытаться сдвинуть его с орбиты. Американсаий зонд ДАРТ стартует в 2021 году и год спустя должен осуществить свою миссию. За ним в 2026 году последует европейский аппарат ХЕРА. Его задачей станет наблюдение за последствиями удара.

В случае успеха проект может получить продолжение и стать основой защиты земли от потенциального столкновения с различными небесными телами.