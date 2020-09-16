Российские власти, по данным ряда изданий, ищут способы пополнения бюджета. Газета «Коммерсантъ» утверждает, что планируется повышение налога на добычу полезных ископаемых, а РБК пишет, что сразу на 20% может повыситься акциз на сигареты. В обоих случаях это инициатива Минфина.

Правительство сегодня должно рассмотреть проект федерального бюджета на ближайшие три года. Утверждается, что основная цель – это выполнить все социальные обязательства. Об этом, в частности, говорил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тем временем в ряде российских регионов планируются акции протеста медиков. В профсоюзе «Действие» утверждают, что далеко не везде медицинские работники получили положенные им выплаты.