Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 30 миллионам. По данным американского университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в разных странах COVID-19 подтвердился более чем у 380 тысяч человек.
2020-09-16T10:06:13+03:00
2020-09-16T10:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 16 сентября 2020
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