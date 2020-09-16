В России, по данным газеты РБК, сразу на 20% может повыситься акциз на сигареты. Издание утверждает, что Минфин подготовил проект соответствующих поправок в налоговый кодекс. Это связано с необходимостью пополнения бюджета в условиях пандемии коронавируса.

Перед властями стоит трудная задача планировать бюджет в условиях нестабильной экономической обстановки, — сказал «Эху» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Андрей Нечаев считает, что наиболее правильным сейчас будет консервативный подход к планированию бюджета.