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10:04, 16 сентября 2020

Медики в ряде российских регионов планируют выйти на акции протеста

Акции планируют провести в форме массовых пикетов. Сочи, Астрахань, Владимир, другие города — там на улицы выйдут врачи, фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи. Финальной точкой протестов медиков должна стать Москва. Массовый пикет в столице хотят устроить в середине октября, рассказали газете Коммерсант в профсоюзе медработников «Действие» — организаторы акций протеста. На них потребуют от региональных властей исполнить поручения президента Путина о дополнительных выплатах медикам, которые работают с людьми, заражёнными коронавирусом. Включить в этот список санитарок и водителей и выяснить почему минздрав их из него исключил. Пикетчики также призовут улучшить условия труда и сократить как рассказали организаторы формальные преграды для получения страховых выплат по заболеваниям на работе. Власти Сочи пикет согласовали, правда, не в центре города и только на 20 человек. Его проведут в конце месяца. А вот в Астрахани мэрия не разрешила акцию с участием 30-ти медиков, поэтому число пикетчиков придется уменьшить, сообщили газете. Пикеты в общей сложности намечены в 15-ти городах страны.

Президент Путин в апреле заявил, что врачи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч, а младшие — вдвое меньше.



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