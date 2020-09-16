Надежность планирования бюджетных проектов снизилась из-за нестабильной экономической обстановки – эксперт

Надежность планирования бюджетных проектов на ближайшие три года снизилась из-за нестабильной экономической обстановки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Гражданская инициатива» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

«Конечно, надежность трехлетних бюджетов будет ниже, чем она была еще год назад. Сейчас непонятно, будет ли вторая волна коронавируса, какие будут карантинные ограничения, насколько экономика будет продолжать сжиматься. Плюс сейчас очень непростая ситуация с основными экспортными доходами России. Центральный банк недавно опубликовал свою концепцию денежно-кредитной политики, где говорит о том, что в ближайшие годы нас ждет заметное сокращение экспортных доходов, в том числе из-за ситуации с газом на внешних рынках», – сказал он.

По мнению А.Нечаева, наиболее правильным было бы придерживаться консервативного подхода в планировании бюджета.

Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на три года 16 сентября.