Российский государственный долг, по оценке властей, из-за пандемии коронавируса вырастет до 21% ВВП в течение трех лет. Как пишет газета РБК, об этом говорится в проекте бюджета, который сегодня будет рассматривать правительство.

России придется пойти на резкое увеличение государственных заимствований. Расходы на обслуживание госдолга вырастут практически вдвое.