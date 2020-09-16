Военнослужащие из 10 стран приехали на Украину для участия в маневрах

Во Львовской области сегодня начнутся военные учения Rapid Trident-2020.

На территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений – говорится в сообщении.

В Минобороны Украины также добавили, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 000 военных. Во время занятий на учебных участках будет использоваться бронетехника и пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов

В эти дни в Белоруссии проходят совместные с Россией учения «Славянское братство». Из-за сложной политической обстановки от участия в них отказалась Сербия.