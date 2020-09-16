Z Архив новостей новости
5 0 6 183
09:06, 16 сентября 2020

Военнослужащие из 10 стран приехали на Украину для участия в маневрах

Во Львовской области сегодня начнутся военные учения Rapid Trident-2020.

На территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений – говорится в сообщении.

В Минобороны Украины также добавили, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 000 военных. Во время занятий на учебных участках будет использоваться бронетехника и пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов

В эти дни в Белоруссии проходят совместные с Россией учения «Славянское братство». Из-за сложной политической обстановки от участия в них отказалась Сербия.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 248 6 37501 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 273 6 41473 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 110 6 31116 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 92 6 24266 09.09
Блоги

Светлана Алексиевич: Почему вы молчите? Мы все еще ваши братья Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ…

5 215 6 73979 09.09
Интервью Интервью

Вил Мирзаянов гость: Вил Мирзаянов доктор химических наук, один из разработчиков «Новичка»

Расчет на то, что через несколько дней концентрация упадет до уровня, который невозможно определить современной техникой, оказался неправильным…

5 160 6 85459 09.09
#слушать 16:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Акунин писатель

Женский пол становится главным Раньше сказали бы: истеричная баба с усами объявила войну мужественным женщинам. Теперь придется переосмысливать устаревшие клише…

5 146 6 66631 09.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 318 6 45478 10.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 94 6 13747 07:08
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 130 6 20155 13.09
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская Я думаю, что сейчас господин Путин принял выжидающую позицию – как у нас будет дальше складываться ситуация в стране. Он же понимает, что мы содружественные страны, и никто не желает разрывать эти связи…

5 30 6 5304 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 7992 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12199 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68558 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8628 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 26 6 5468 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Болгарии назвала настоящие имена трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Гебрева в 2015 году Ранее их установили Инсайдер и Bellingcat…

5 16 6 20488
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 145959 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 127 6 19848 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 94 6 185862 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 301 6 130829 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8746967
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4634419

Сегодня в эфире