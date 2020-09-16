Следственный комитет создал специальный штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

Основная задача штаба не допустить фальсификации истории и реабилитации нацизма, рассказал агентству РИА глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам нужно цитата «препятствовать искажению исторической правды, в том числе уголовно-правовыми мерами». Из этих слов следует, что число фигурантов по делам о реабилитации нацизма может вырасти. В специальный штаб как уточнил Бастрыкин вошли в том числе руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата, а также общественных организаций. Каких именно — не уточнил.

Летом СК возбудил несколько уголовных дел о реабилитации нацизма. Фигурантами стали жители Самары, Волгограда и Ульяновска, их обвиняют в том, что они разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников. Шествие из-за коронавируса в этом году провели 9 мая онлайн. За попытку разместить фотографию сотрудничавшего с нацистами генерала Власова на сайте «Бессмертного полка» жителю Перми в начале месяца назначили 200 часов обязательных работ.

По словам Бастрыкина, расследование ряда уголовных дел по реабилитации нацизма практически завершено.