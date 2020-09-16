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09:03, 16 сентября 2020

В России, по данным газеты РБК, сразу на 20% может повыситься акциз на сигареты

В России, по данным газеты РБК, сразу на 20% может повыситься акциз на сигареты. Издание утверждает, что Минфин подготовил проект соответствующих поправок в налоговый кодекс. Это связано с необходимостью пополнения бюджета в условиях пандемии коронавируса.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» отмечает, что планируется повышение налога на добычу полезных ископаемых.

О том, что увеличение налоговой нагрузки планируется стало известно после заседания правительственной комиссии. До этого, компании, которые работают в этом бизнесе ничего не знали. По информации, которую удалось получить изданию Коммерсант, к ставке налога на добычу полезных ископаемых добавится рентный коэффициент – 3,5. Мера коснется компаний, которые занимаются добычей удобрений и руд цветных металлов. В список наиболее пострадавших попадут такие известные бренды как Уралкалий, Еврохим, Норильский Никель, Русал и другие. С одной стороны, это позволит бюджету получить дополнительно 90 миллиардов рублей, с другой противоречит словам Президента Путина, который обещал не увеличивать налоговую нагрузку до 24 года. Коммерсант пишет о том, что первоначально повышение могло коснуться и угольных компаний, однако цены на это сырье резко упали, что сделало меру бессмысленной.

Сегодня правительство должно рассмотреть проект бюджета на ближайшие три года.



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