Верховный суд Карелии сегодня должен рассмотреть жалобы на приговор историку Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорен к трем с половиной годам колонии.

В суд подали жалобы гособвинение, защита и потерпевшая сторона.

Писательница Людмила Улицкая считает, что глава карельского отделения правозащитного общества Мемориал является жертвой прокуратуры, которую не устроил прежний приговор

В защиту Юрия Дмитриева выступают многие деятели культуры. Сегодняшнее заседание начнется в 10 часов утра, оно пройдет в закрытом режиме.