Власти России, по данным газеты «Коммерсантъ», хотят собрать 90 миллиардов рублей с металлургов и химиков. Как выяснило издание, Минфин ищет новые источники пополнения бюджета. Со следующего года может быть повышен налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в три с половиной раза. Это коснется компаний «Норильский Никель», Руссал, Еврохим.

В свою очередь, газета РБК утверждает, что Минфин предлагает также повысить акциз на табачную продукцию на 20% для пополнения бюджета.

Правительство сегодня должно рассмотреть проект бюджета на следующие три года.