Европейским странам предложено обсудить вопрос о введении санкций имени Алексея Навального. О новых мерах против обвиняемых в нарушении прав человека объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В руководстве ЕС сказали агентству РИА Новости, что пока такие меры находятся на стадии обсуждения.

Экономист Сергей Алексашенко считает, что даже если Европа и примет т.н. «список Навального», вряд ли эта политическая акция окажет большое давление на Москву.

Принятие «Списка Навального» скорее всего будет носить символическое значение, уверен Алексашенко