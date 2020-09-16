Министерство финансов России, по информации интернет-издания РБК, предлагает повысить акцизы на сигареты

Так ведомство пытается покрыть расходы из-за коронавируса.

Ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и даже электронные устройства для курения в следующем году могут вырасти на 20 процентов по сравнению с нынешними. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс. Документ подготовило министерство финансов. Предложения ведомства Антона Силуанова, как пишет интернет-издание РБК, одобрила комиссия по законопроектной деятельности, теперь его рассмотрит правительство. Нынешняя версия налогового кодекса тоже предусматривает повышение акцизов на табачную и никотиносодержащую продукцию в следующем году, но всего на 4 процента, отмечает издание. Таким образом, инициатива Минфина может серьёзно ударить по карману курильщиков. Финансовое ведомство объясняет ее ростом бюджетных расходов из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом. Участники табачного рынка опасаются, что это приведет к тому, что средняя стоимость пачки сигарет составит около 140-ка рублей. Предрекают и рост контрафакта до 30-ти процентов.

Другое ведомство — Минздрав — в начале августа предлагало поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию. Там правда ссылались на то, что мировой опыт якобы показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением.