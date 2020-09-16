Московский метрополитен приостановил закупку почти 18,5 млн. смарт-карт «Тройка»

Это произошло из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу. В ведомство обратилась компания «ВДМ Групп», которая считает, что условия закупки написаны под микрочипы нидерландского производителя, смарт-карты с которыми поставляют структуры АФК «Система», пишет газета «КоммерсантЪ». Общая сумма сделки составляет почти 1 млрд. рублей.