Московский метрополитен приостановил закупку почти 18,5 млн. смарт-карт «Тройка»

Это произошло из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу. В ведомство обратилась компания «ВДМ Групп», которая считает, что условия закупки написаны под микрочипы нидерландского производителя, смарт-карты с которыми поставляют структуры АФК «Система», пишет газета «КоммерсантЪ». Общая сумма сделки составляет почти 1 млрд. рублей.
2020-09-16T07:35:00+03:00
2020-09-16T07:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 16 сентября 2020
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