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07:05, 16 сентября 2020

Сегодня будет оглашен приговор по делу бывшего главы ИААФ Ламина Диака

Сенегальца обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и сокрытии фактов употребления допинга российскими легкоатлетами.

В Париже проходит громкий судебный процесс, фигурантами которого являются несколько влиятельных в прошлом функционеров Международной федерации легкой атлетики. В частности, бывший президент организации Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак. Они подозреваются в получении взяток от России в размере в три миллиона евро за отказ от преследования российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Адвокаты 87-летнего Ламина Диака утверждают, что нет никаких доказательств его участия в коррупционной схеме, и возлагают вину на его сына, который занимал в ИААФ должность консультанта по маркетингу.
Диак-старший был арестован французской полицией в ноябре 2015 года. Сенегалец возглавлял международную легкоатлетическую федерацию на протяжении 16-ти лет. Ему грозит тюремный срок в четыре года.

В деле о коррупции фигурируют и два российских участника — бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и экс-тренер сборной России по бегу на длинные дистанции Алексей Мельников.



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