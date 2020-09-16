Президиум Верховного суда изучит возможность пересмотра приговора в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева

Президиум Верховного суда изучит сегодня возможность пересмотра приговора в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади.

Основанием для пересмотра стало решения Европейского суда по правам человека. Защита настаивает на отмене приговора, поскольку ЕСПЧ установил нарушение части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такая позиция связана с осуждением фигурантов уголовного дела на основании показаний Константина Лебедева, который заключил сделку с правосудием. Однако ЕСПЧ отказался расценить уголовное преследование в отношении Удальцова и Развозжаева как политически мотивированное. События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в мае 2012 года. Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева обвинили в организации массовых беспорядков в ходе акции, которая проходила на Болотной площади в Москве. По решению суда они получили по 4,5 года колонии.

В ходе акции на Болотной площади было задержано свыше 400 человек.