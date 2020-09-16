Участники белорусского протестного движения выяснили имя силовика, который в ходе воскресного шествия избил девушку

Участники белорусского протестного движения выяснили имя очередного силовика, который в ходе воскресного шествия избил девушку. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте бизнесмен и основатель белорусского «Фонда солидарности» Дмитрий Навоша, информацию личности милиционера предоставили его же коллеги.

Майор милиции города Жодино Николай Барановский теперь стал одним из фигурантов «Черной книги Белоруссии». Ее составляют в интернете активисты протестного движения, выясняющие имена наиболее одиозных участников силовых разгонов митингов и шествий с избиениями задержанных. Во время воскресного «Марша героев» офицер нанес удар в лицо девушке, сбив ее с ног, а затем спрятался от разгневанных людей в микроавтобусе МВД. «Черная книга Беларуси», сетевой ресурс, который состоит из свидетельств о злоупотреблениях и противоправных действиях силовиков, потребовала преследования преступника по закону. Этого не произошло. Зачастую источниками информации для пополнения базы данных об участниках избиений становятся люди из самой системы МВД. На этот раз сразу три сотрудника жодинской милиции анонимно помогли активистам выяснить его имя. По словам коллег, в дни особо жестокого подавления мирных протестов с 9 по 12 августа, майор Барановский «просил автомат, чтобы расстреливать» протестующих.

В МВД Белоруссии никаких дисциплинарных мер в отношении участкового майора милиции не приняли, а его действия назвали «применением физической силы для самозащиты».