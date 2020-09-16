Евросоюз может ввести санкции имени Алексея Навального за нарушение прав человека

В Брюсселе считают, что механизм запретительных мер должен быть таким же, как «акт Магнитского» в США.

«С тех пор как я вступил в должность, я веду работу по созданию общего режима санкций за нарушение

прав человека. Обсуждение еще продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны Евросоюза перестать дискутировать и наконец утвердить этот механизм, который будет аналогичен американскому «акту Магнитского». Его следует назвать в честь Навального. Тогда его имя в будущем будет ассоциироваться с санкциями Евросоюза против тех, кто нарушает права человека. Несомненно, отравление Навального будет иметь последствия для наших отношений с Россией, и мы обсудим этот вопрос на встрече министров иностранных дел».

Жозеп Боррель уточнил, что институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в качестве санкций.