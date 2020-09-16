Минфин, как пишет газета «КоммерсантЪ», повысит налог на добычу некоторых удобрений и цветных металлов

Он увеличится в следующем году в 3,5 раза, утверждает издание. Такие поправки обсуждались на законопроектной комиссии правительства во вторник. По оценке бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год. В наибольшей степени могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим». Участники рынка выступают против роста налоговой нагрузки. Они обращают внимание, что этот вопрос с ними не обсуждали. Аналитики полагают, что дополнительные расходы не станут катастрофой для этих компаний, ориентированных на экспорт.
2020-09-16T06:47:36+03:00
2020-09-16T06:47:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 16 сентября 2020
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