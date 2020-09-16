В Германию направился корабль, который должен принять участие в достройке газопровода «Северный поток — 2»

Судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло из Санкт-Петербурга. Завтра его ждут в немецком порте Мукран, который является логистической базой проекта, передает агентство РИА Новости. В конце прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке трубопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas. Российская сторона обещала закончить стройку своими силами. В Германию для этого уже прибыло судно-трубоукладчик «Академик Черский».