Российский и грузинский футбольные клубы впервые за долгие годы встретятся в матче Еврокубка

В Тбилиси в четверг пройдет матч Лиги Европы между московским «Динамо» и тбилисским «Локомотивом». Сегодня российский клуб прилетает в грузинскую столицу. В тот же вечер футболисты проведут тренировку и пресс-конференцию. Во время всех предстоящих мероприятий будут выполняться карантинные требования, рассказал «Эху Москвы» грузинский журналист Тенгиз Пачкория.

Российские и грузинские команды пересекались в еврокубковых матчах плей-оф лишь в конце 90-х. После российско-грузинского конфликта 2008 года в УЕФА решили разводить при жеребьевках клубы обеих стран. Формально это ограничение было снято еще в 2014 году, однако лишь этим летом УЕФА объявила, что отказывается от этой практики.