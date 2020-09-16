Депутаты японского парламента должны утвердить сегодня нового премьер-министра

Им, как ожидается, станет Ёсихидэ Суга. Это давний соратник уходящего в отставку главы кабинета Синдзо Абэ. Суга наверняка продолжит политику своего предшественника, сказал «Эху Москвы», корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.



Ёсихидэ Суга опирается на сильную поддержку правящей партии, отметил Василий Головнин. У будущего премьера есть все шансы удержаться на посту после следующих выборов.