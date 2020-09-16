Правительство рассмотрит сегодня проект федерального бюджета на три года

Его разработало министерство финансов.

Проект бюджета составлен с учетом новой реальности: из-за коронавируса Россия переживает серьезный кризис, который усугубило падение цен на нефть. В итоге расходы растут, а в государственной казне образовался значительный дефицит. В проекте федерального бюджета предусмотрено, что траты в 2021 году немного превысят уровень, который был установлен документом, принятым год назад. В 2022 году ожидается небольшое снижение расходов по сравнению с докризисным планом, пишет газета «Коммерсант». Правительство рассчитывает получить дополнительные доходы за счет «налоговых инициатив». Каких именно, детально не уточняется. Министерство финансов планирует заморозить индексирование зарплат чиновников и изъять деньги из некоторых государственных программ.

Во время пика пандемии и самоизоляции были закрыты целые отрасли экономики, значительно выросло число безработных и упали доходы населения.