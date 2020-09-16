Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории

Также этот штаб займется борьбой с попытками реабилитировать нацизм, сказал в интервью агентству РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин. В состав новой структуры, по его словам, вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов комитета. Ранее в СК говорили, что новое подразделение займется в том числе установлением виновных в совершении преступлений в годы войны.
2020-09-16T05:04:00+03:00
2020-09-16T04:28:46+03:00
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05:04, 16 сентября 2020
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