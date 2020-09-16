Медики все еще не могут оценить длительные последствия болезни, которую вызывает коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал к проведению новых исследований. Он считает, что необходимо уделить внимание в первую очередь факторам, которые усиливают риск тяжелых случаев и смерти среди детей и подростков. Хотя дети в значительной степени меньше затронуты пандемией, добавил глава ВОЗ, их тоже можно считать пострадавшими. В первую очередь из-за сбоев в работе служб иммунизации и детского питания.
2020-09-16T05:04:00+03:00
2020-09-16T04:28:19+03:00
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05:04, 16 сентября 2020
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