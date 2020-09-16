Нефть немного подорожала

Цена сорт Brent поднялась выше 40,5 долларов за баррель. Это произошло несмотря на ухудшение прогнозов спроса, отмечает агентство «Интерфакс». Эксперты считают, что основной причиной стали ослабление доллара и опасения перебоев с поставками из Мексиканского залива, где ожидают урагана Салли.