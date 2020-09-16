Парламент Японии должен утвердить сегодня Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны

Дальше ему предстоит сформировать новый кабинет министров. Как ожидается, серьезных проблем с утверждением кандидатуры нового премьера не ожидается. В обеих палатах парламента абсолютное большинство удерживают либерально-демократическая партия, которую возглавляет Суга, и ее партнер по правящей коалиции — партия «Комэйто». Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.
2020-09-16T05:04:00+03:00
2020-09-16T04:27:35+03:00
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05:04, 16 сентября 2020
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