В США, как пишет газета The Wall Street Journal, расследование против экс-советника президента Дональда Трампа

Министерство юстиции страны предполагает, что Джон Болтон мог разгласить секретную информацию в своих мемуарах. Официально в ведомстве эту информацию не комментируют. Однако, как утверждает издание, федеральные прокуроры направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster. Администрация Трампа ранее добивалась судебного запрета на публикацию книги, в которой содержится резкая критика в адрес главы Белого дома. Министерство юстиции утверждало, что книга содержит секретную информацию, разглашение которой может угрожать национальной безопасности.