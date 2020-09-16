В США, как пишет газета The Wall Street Journal, расследование против экс-советника президента Дональда Трампа

Министерство юстиции страны предполагает, что Джон Болтон мог разгласить секретную информацию в своих мемуарах. Официально в ведомстве эту информацию не комментируют. Однако, как утверждает издание, федеральные прокуроры направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster. Администрация Трампа ранее добивалась судебного запрета на публикацию книги, в которой содержится резкая критика в адрес главы Белого дома. Министерство юстиции утверждало, что книга содержит секретную информацию, разглашение которой может угрожать национальной безопасности.
2020-09-16T05:04:00+03:00
2020-09-16T04:27:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709855-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 16 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…