Министерство юстиции и Генпрокуратура отказались согласовать законопроект о штрафах за оскорбление полиции в интернете

Как рассказали интернет-изданию «Открытые медиа» в Главном управлении собственной безопасности МВД России, оба ведомства, а также министерство цифрового развития считают такую меру избыточной. В административном кодексе уже предусмотрено наказание за оскорбление представителя власти и мелкое хулиганство в интернете. Ранее источник агентства ТАСС рассказал, что МВД отказалось от дальнейшей разработки этого законопроекта. В законопроекте говорилось о штрафах в 100 000 рублей.
2020-09-16T05:04:00+03:00
2020-09-16T04:25:26+03:00
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05:04, 16 сентября 2020
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