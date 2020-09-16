Министерство юстиции и Генпрокуратура отказались согласовать законопроект о штрафах за оскорбление полиции в интернете

Как рассказали интернет-изданию «Открытые медиа» в Главном управлении собственной безопасности МВД России, оба ведомства, а также министерство цифрового развития считают такую меру избыточной. В административном кодексе уже предусмотрено наказание за оскорбление представителя власти и мелкое хулиганство в интернете. Ранее источник агентства ТАСС рассказал, что МВД отказалось от дальнейшей разработки этого законопроекта. В законопроекте говорилось о штрафах в 100 000 рублей.