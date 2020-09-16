Жалобу на приговор историку Юрию Дмитриеву должен рассмотреть сегодня Верховный суд Карелии

Главе местного «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии над приемной дочерью. Сам он вины не признает. Решением суда в итоге оказались не удовлетворены ни защита, ни обвинение. Слушания сегодня пройдут в закрытом режиме. Дмитриев и его сторонники уверены, что уголовное преследование является местью силовиков за его исследования истории сталинского террора в республике.