Боевики из сектора Газа обстреляли юг Израиля

Это произошло на фоне подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ с Бахрейном. С палестинской территории, по словам израильских военных, были пущены две ракеты. Одну удалось перехватить, другая упала в центре города Ашдода. Два человека получили ранения. Ответственность за ракетный удар взяла на себя группировка ХАМАС.