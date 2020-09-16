Боевики из сектора Газа обстреляли юг Израиля

Это произошло на фоне подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ с Бахрейном. С палестинской территории, по словам израильских военных, были пущены две ракеты. Одну удалось перехватить, другая упала в центре города Ашдода. Два человека получили ранения. Ответственность за ракетный удар взяла на себя группировка ХАМАС.
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