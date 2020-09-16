Американская компания, которая поставила в Белоруссию технику для фильтрации трафика, отменила сделку

Как передает агентство Bloomberg, представители фирмы Sandvine объяснили решение тем, что белорусские власти использовали технологии для нарушения прав человека. Ее специалисты обнаружили, что в продукты компании был добавлен код, чтобы препятствовать свободному потоку информации во время выборов в Белоруссии. Это привело к автоматическому прекращению действия лицензионного соглашения. Между тем, как пишет местное интернет-издание Tut.by, это означает, что скорее всего оборудование, которое уже было поставлено Минску, просто лишится поддержки и обновлений.
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