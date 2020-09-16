Всемирная торговая организация сочла неправомерным решение США ввести пошлины на китайские товары

Орган по разрешению споров ВТО потребовал, чтобы Вашингтон, США действовал в соответствии с обязательствами. Пошлины в $250 млрд, которые американская администрация ввела два года назад, стали началом торгового конфликта между США и Китаем. Решение ВТО, как отмечают эксперты, стало одним из первых по жалобам на действия Белого дома в торговых вопросах. Ряд стран ранее пожаловались на то, что Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Власти США в свою очередь раскритиковали вердикт.