Россия призывает Германию не политизировать историю с отравлением Алексея Навального

Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал своему немецкому коллеге Хайко Маасу. Он также добавил, что Москву не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими при запросе на допуск российских криминалистов и медиков к материалам по этому делу, сказали на Смоленской площади. Лавров отметил, что российская сторона ждет ответы на запросы Генпрокуратуры.