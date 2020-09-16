Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на продление ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу

Его обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей, которые произошли середине нулевых. Он обвинения отвергает. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-губернатору до 9 декабря. В Хабаровске тем временем уже больше двух месяцев регулярно проходят акции в поддержку Фургала.